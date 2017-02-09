周中興參加紐西蘭中華婦女會新春團拜

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紐西蘭中華婦女會8日晚在奧克蘭市鴻星大酒家舉辦「2017年金雞年新春團拜」餐會，由會長李沈愛珠主持。

駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長周中興偕同仁、中華文化中心孔東夫婦、奧克蘭藝術季秘書長維希貝海納（Dolina Wehipeihana）、僑務委員楊貴森夫婦、僑務諮詢委員楊慶熙、郭榮宗夫婦、僑務顧問陳姿穎、蔡淑枝、黃騅夫婦、施振嘉等近150餘人參加。

李沈愛珠感謝僑社先進及理監事團隊們一年來的付出辛勞，同時緬懷甫逝世的永久名譽會長僑務顧問高春梅對於婦女會長久之奉獻。

餐會中特別邀請維希貝海納蒞臨介紹本年奧克蘭藝術季的活動內容及應邀參加演出之「雲門舞集」的曲目，歡迎更多鄉親前往參與。

周中興應邀致詞時首先向僑胞鄉親賀新年，嘉許紐西蘭中華婦女會會長及理監事們在過去一年籌辦多樣化的活動，讓僑界及KIWI朋友感受到女性同胞不同風貌及社團強大的活動力祝賀與會人士新的一年，生機勃勃、吉祥如意、闔府平安。

活動並播放僑務委員會委員長吳新興向海外僑胞拜年之短片，僑務秘書劉敏如於活動中則贈送本年度限量雞年小提燈。

此次新春團拜活動，充滿國際風情，主辦單位安排來自印度、日本、俄羅斯、紐西蘭等地不同國家人士分享異國過年風俗及說中文吉祥話。另設計猜燈謎及繞口令等應景遊戲，全場氣氛熱烈，讓中外來賓認識傳統中國習俗，活動圓滿成功。1060209

(中央社)