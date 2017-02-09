泰國衛生部：10年內出生率或降至零
泰國衛生部在西洋情人節來臨前呼籲並鼓勵適婚青年盡早結婚生育，因為泰國全國生育率年年下滑，統計1970年至2015年新生兒出生率，自2.7%降至0.4%，10年內可能降至零。
泰國衛生部指出，由於現代女性經濟獨立，有愈來愈多的適婚女性選擇單身或婚後不生育，導致泰國新生兒的出生率節節下滑，形成人口結構隱憂，少子化危機出現，希望適婚女性找到合適的另一半就要結婚並生育下一代。
衛生部警告指出，如果新生兒出生率不改善，10年內就會出現零出生率的情況，對國家人口結構和國家發展和社會進步都有很大衝擊。
有泰國學者分析，泰國女性選擇單身或不生育的原因有很多，由於泰國男女比例失調，男女社會地位差異，造成適婚女性不願意走入禮堂，加上經濟獨立享受生活，有更多女性選擇過自己的生活。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。