泰國衛生部：10年內出生率或降至零

我要評比

泰國衛生部在西洋情人節來臨前呼籲並鼓勵適婚青年盡早結婚生育，因為泰國全國生育率年年下滑，統計1970年至2015年新生兒出生率，自2.7%降至0.4%，10年內可能降至零。

泰國衛生部指出，由於現代女性經濟獨立，有愈來愈多的適婚女性選擇單身或婚後不生育，導致泰國新生兒的出生率節節下滑，形成人口結構隱憂，少子化危機出現，希望適婚女性找到合適的另一半就要結婚並生育下一代。

衛生部警告指出，如果新生兒出生率不改善，10年內就會出現零出生率的情況，對國家人口結構和國家發展和社會進步都有很大衝擊。

有泰國學者分析，泰國女性選擇單身或不生育的原因有很多，由於泰國男女比例失調，男女社會地位差異，造成適婚女性不願意走入禮堂，加上經濟獨立享受生活，有更多女性選擇過自己的生活。1060209

(中央社)