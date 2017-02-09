中央地方抗寒應變 總統提醒國人保暖

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入冬最強寒流來襲，總統蔡英文9日透過臉書提醒，寒流期間，中央及地方政府已經展開抗寒應變措施，請國人要注意保暖。（取自總統臉書）中央社記者葉素萍傳真 106年2月9日

入冬最強寒流來襲，，總統蔡英文今天透過臉書提醒，寒流期間，中央及地方政府已經展開抗寒應變措施，請國人要注意保暖。

蔡總統也在臉書上分享「行政院全球資訊網」連結；行政院長林全今天在行政院會，責成相關部會協助民眾預做防寒準備。1060209

(中央社)