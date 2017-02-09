動健康 朱立倫帶逾2百校長做健身操

新北市105學年度第2學期國小校長會議也走運動風，市長朱立倫今天帶領220位國小校長一起「動健康」，勉勵校長們除了做好教育工作，也要鼓勵學生多運動少用3C產品。

朱立倫指出，這一年來市府推展的「動健康」計畫，有人說是針對銀髮長者的運動計畫，其實不是，而是希望全民都能動起來，從小就培養孩子運動的好習慣，進而影響家人，蔚為風潮，以強健國人體魄，讓全民都能健康平安快樂。

朱立倫說，越動越健康是很簡單的道理，所以從教育做起，特別把「動健康」做為這次校長會議主軸，希望從小學扎根運動教育讓每一個孩子都喜歡運動，少用3C產品，由孩子帶動家庭的運動風氣，擴及到整個社會，打造新北市為運動城市的目標。

與以往不同的是，這次校長會議以「玩運動‧動健康」為主軸，特別響應市府「新北動健康」政策，包括朱立倫與220位國小校長都換上體育服裝，一起在集美國小操場上跳動感的健身操。

教育局長林奕華表示，校長會議下午也安排校長分組進行各項運動體驗，項目包括趣味競跑、樂樂足球、3對3籃球、樂樂棒球、躲避球、健身操及民俗體育，希望期藉由分組體驗課程，由主講校長分享其校內推動運動樂活項目的策略及經驗，提升校長們的領導視野。1060209

(中央社)