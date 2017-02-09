寒流來襲 林全提醒民眾保暖

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今年第一波寒流來襲，行政院長林全今天在臉書貼文，提醒民眾添加衣物保暖，使用熱水器要注意安全，保持通風；農業、漁業以及養殖業嚴防寒害；山區民眾也要注意天候及路況變化。

林全也在上午的行政院會指示各部會加強對寒流來襲的準備。

林全表示，農委會應協助農漁民做好相關準備，包括正值育苗插秧期的水稻，以及蔬菜、瓜果、果樹作物、養殖漁業等，均應加強防寒或保溫措施，養禽業者更應持續提高警覺，避免低溫引發禽流感疫情擴散；請農委會就可能發生的農損情形預為因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。

林全也指示衛福部協調地方政府，對於獨居老人、街友等社會弱勢者，務必主動關懷並提供協助；另請各醫療院所，針對可能增加的急診患者預作準備，並嚴密監控流感疫情。

林全說，內政部應針對因取暖引發火災、緊閉門窗造成一氧化碳中毒等，可能危害居家安全的情形，及早加強宣導防範作為，提醒民眾提高警覺，避免發生不幸事件。

另外，行政院上午舉行新任部會首長聯合記者會，針對禽流感疫情，新任農委會主委林聰賢表示，目前正值候鳥南遷的禽流感疫情高峰期，農委會和衛福部已經建立溝通窗口，聯手防疫，他今天下午將前往宜蘭和花蓮交界，視察禽流感防疫工作。

衛福部長陳時中則表示，防治禽流感是他上任後最重視的業務，衛福部一定會和農委會密切合作，聯手防疫。1060209

(中央社)