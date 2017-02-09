寒流來襲 林全提醒民眾保暖
今年第一波寒流來襲，行政院長林全今天在臉書貼文，提醒民眾添加衣物保暖，使用熱水器要注意安全，保持通風；農業、漁業以及養殖業嚴防寒害；山區民眾也要注意天候及路況變化。
林全也在上午的行政院會指示各部會加強對寒流來襲的準備。
林全表示，農委會應協助農漁民做好相關準備，包括正值育苗插秧期的水稻，以及蔬菜、瓜果、果樹作物、養殖漁業等，均應加強防寒或保溫措施，養禽業者更應持續提高警覺，避免低溫引發禽流感疫情擴散；請農委會就可能發生的農損情形預為因應，備妥相關補助措施，視需要及時啟動。
林全也指示衛福部協調地方政府，對於獨居老人、街友等社會弱勢者，務必主動關懷並提供協助；另請各醫療院所，針對可能增加的急診患者預作準備，並嚴密監控流感疫情。
林全說，內政部應針對因取暖引發火災、緊閉門窗造成一氧化碳中毒等，可能危害居家安全的情形，及早加強宣導防範作為，提醒民眾提高警覺，避免發生不幸事件。
另外，行政院上午舉行新任部會首長聯合記者會，針對禽流感疫情，新任農委會主委林聰賢表示，目前正值候鳥南遷的禽流感疫情高峰期，農委會和衛福部已經建立溝通窗口，聯手防疫，他今天下午將前往宜蘭和花蓮交界，視察禽流感防疫工作。
衛福部長陳時中則表示，防治禽流感是他上任後最重視的業務，衛福部一定會和農委會密切合作，聯手防疫。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。