原住民獵槍案 王光祿：抱持樂觀態度

我要評比

台東布農族獵人王光祿非常上訴案，最高法院今天上午開庭並網路直播。歷經4個半小時的開庭，王光祿庭末表示，謝謝檢察官、學者、律師幫他講話，對事件發展抱持樂觀的態度。

王光祿說，更重要的是希望大家能重視原住民族的文化及生活習慣等。1060209

(中央社)