遭控違法解僱 嘉里大榮：已依法復職

有關員工曾堉誠指控嘉里大榮物流違法解僱一事，嘉里大榮今天發出聲明表示，已經寄出復職通知書，但因分配工作轄區範圍，才請曾男3月報到，這期間相關權利都依法給予。

嘉里大榮物流公司司機曾堉誠指控，由於公司違反多項勞動條件，因此在去年7月在網路上串聯組織工會，不料12天後就被公司解僱。後經勞動部不當勞動行為裁決委員會判定公司違反工會法第35條，但公司卻因沒有缺額，要求他3月報到，並恐嚇將走法律訴訟。

針對曾堉誠的指控，嘉里大榮發出聲明表示，對曾男的勞資爭議，均依法處理。嘉里大榮表示，依照勞動部1月19日的裁決決定書，公司在26日以郵局掛號寄出復職通知書，曾員本人於2月7日簽領收訖。

嘉里大榮表示，復職通知書內容清楚載明於1月26日起回復其員工身分，惟因分配工作轄區範圍，故請曾員於3月1日報到，期間均依法令給予曾員應有權利，包含薪資給付及勞、健保、勞退等投保事項。

嘉里大榮也強調，由於曾男屢屢毀損公司名譽、侮辱雇主的言語等偏激行為，並散佈不實言論，企圖煽動員工不滿情緒、破壞工作秩序，進而對企業運作產生不良影響。對於勞動部的裁決，嘉里大榮已經依法辦理，但為還原事實真相及維護公司權益，後續定當依法進行救濟程序。1060209

(中央社)