寧通信 傳陸憂川習通話暴走又外洩

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美國總統川普破冰致函中國大陸國家主席習近平，西方外交官認為，北京不急著安排兩人通話，由於川普難以預料，若通話出差錯且受辱，大陸對細節可能外洩感到不安。

白宮昨天發聲明：「總統川普（Donald Trump）指出，他期盼與習主席合作發展惠及美國與中國的建設性關係。」

路透社報導，中國大陸外交部今天未就此立即作出回應。

川普1月20日就職迄今，他和習近平尚未直接談話，不過兩人在去年11月川普勝選後曾經通話。

北京外交消息來源指出，習近平跟川普通電話若出差錯且受辱，中國大陸對於細節可能遭洩露給美國媒體感到不安。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）上週報導川普和澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）脣槍舌劍電話通話細節，導致美國和堅定盟友澳洲關係緊繃。

熟知大陸對美關係思維的人士告訴路透社：「中國最不樂見這種事，那對習近平和愛面子的中國人民而言，將極為尷尬。」

非美國資深西方外交官指出，大陸很可能不急著安排兩人通話。

這名外交官說：「對中國而言，這種事須發生在控制得當的情況。但與無法預測的川普，中國無法保證。」

這名外交官又說，大陸還擔心川普會在許多富爭議的方面不按牌理出牌，特別在台灣和貿易的議題。

川普去年12月接聽中華民國總統蔡英文致電，讓大陸不高興。川普還威脅對大陸進口產品徵收關稅，指控北京讓人民幣貶值、搶走美國的工作機會。

大陸一再表示與川普團隊接觸順暢，北京外交部上週指出，兩國維持「密切接觸」。

相關接觸由職位高過外交部長的大陸最高階外交官國務委員楊潔篪主導。他上週告訴白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn），大陸希望可以跟美國管控好分歧和敏感問題。（譯者：中央社何宏儒）1060209

(中央社)