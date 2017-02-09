駐薩使館舉辦兩項台灣獎學金記者會

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中華民國駐薩爾瓦多大使謝妙宏當地時間8日在大使館主持「2017臺灣獎學金暨國合會獎學金記者會」，並邀請薩國教育部主管科技次長漢達、國合之友會會長法格斯共同列席。

前臺灣獎學金受獎生、薩國大學負責國際事務交流合作主管及媒體記者等人共同與會。

謝妙宏致詞表示，教育是基本人權，是促進個人及社會發展的重要工具，同時也是終結貧窮的要素。有鑒於此，中華民國政府與各友邦國家積極推動各項獎學金作合作計畫。

自1998年開始在薩國推動獎學金計畫至今，巳超過300名受獎生在臺灣就學，希望藉此培育薩國國家人力資源，促進經濟繁榮及國家永續發展。

謝妙宏同時指出，臺薩兩國間的教育合作計畫廣泛且深入，如一學童一電腦、學生機器人營、華語教師中文教學、薩國警察遺孤獎學金、學童糧食安全計畫等，都是中華民國政府重視臺薩邦誼的具體展現。

他鼓勵薩國優秀學子踴躍申請臺灣獎學金，並期許大家學成後歸國貢獻所學，促進家鄉繁榮。

漢達致詞感謝臺灣長期對薩國的協助，其中薩國學生機器人計畫受益中華民國政府資助，有長遠良好發展。

中華民國政府推動獎學金計畫，造就許多薩國優秀人才，對國力的提升有相當助益，同時也鼓勵薩國青年踴躍申請臺灣獎學金，繼續深造，為薩國國家發展貢獻所學。1060209

(中央社)