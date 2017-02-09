美日領袖將會面 日股收黑

日本東京股市今天收黑，由銀行股和製車股拖累，在此同時投資人將注意力放在日本首相安倍晉三本週末與美國總統川普的會談。

法新社報導，日經225指數下跌99.93點或0.53%，收18907.67點。東證指數下挫10.60點或0.70%，收1513.55點。（譯者：中央社陳昱婷）1060209

(中央社)