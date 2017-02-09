厄瓜多臺灣商會慶祝106年春節

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「厄瓜多爾臺灣商會」當地時間5日中午在惠夜基粵膳坊餐廳舉辦106年春節餐會，60餘位會員熱列參與。

應邀出席的駐厄瓜多代表鄭力城除代表政府向僑胞轉達關懷之意，同時也代表派駐厄瓜多的全體代表處同仁向僑胞獻上最誠摯的新年祝福。

「厄瓜多爾臺灣商會」本年除舉辦餐會外，並辦理摸彩活動，代表處亦提供獎品共襄盛舉，鄭力城並分別致贈長者及幼年僑胞新年壓歲錢，現場氣氛熱烈溫馨。

「厄瓜多爾臺灣商會」成立於2001年9月，2002年2月加入「中南美洲臺灣商會聯合總會」及「世界臺灣商會聯合總會」。商會於去年2月舉行會長及幹部改選，由呂進隆獲選連任會長。1060209

(中央社)