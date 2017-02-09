厄瓜多臺灣商會慶祝106年春節
「厄瓜多爾臺灣商會」當地時間5日中午在惠夜基粵膳坊餐廳舉辦106年春節餐會，60餘位會員熱列參與。
應邀出席的駐厄瓜多代表鄭力城除代表政府向僑胞轉達關懷之意，同時也代表派駐厄瓜多的全體代表處同仁向僑胞獻上最誠摯的新年祝福。
「厄瓜多爾臺灣商會」本年除舉辦餐會外，並辦理摸彩活動，代表處亦提供獎品共襄盛舉，鄭力城並分別致贈長者及幼年僑胞新年壓歲錢，現場氣氛熱烈溫馨。
「厄瓜多爾臺灣商會」成立於2001年9月，2002年2月加入「中南美洲臺灣商會聯合總會」及「世界臺灣商會聯合總會」。商會於去年2月舉行會長及幹部改選，由呂進隆獲選連任會長。1060209
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。