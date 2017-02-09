統一獅第3位洋投福瑞多 具美、日、韓職資歷

繼布魯斯、狄馬克之後，統一獅敲定第3位洋投，9日宣布簽下具美、日、韓職棒經歷的福瑞多，他將在3月1日來台加入春訓，球季中將與布魯斯左起先發重任。

福瑞多擁有4年大聯盟資歷，打過老虎及釀酒人隊，大聯盟戰績累計5勝8敗與5.04自責分率；2011及2012年效力日職歐力士隊，戰績8勝11敗與3.31自責分率3.31；2015年轉戰韓職三星獅，戰績13勝7敗與3.38自責分率。

(中時電子報)