宜蘭熊讚萬人公益路跑 即日起開放報名

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宜蘭市公所為了提倡運動風氣，與台灣全民運動協會於4月16日合辦「2017宜蘭熊讚萬人公益路跑，主辦單位允諾捐助10萬元給宜蘭市公所仁愛基金。路跑距離僅3公里，以輕鬆門檻吸引民眾投入運動行列，同時欣賞蘭陽平原的優美風景。

宜蘭市公所表示，台灣全民運動協會日前主動向公所探詢合辦路跑意願，公所認同路跑活動提倡健康，也希望能夠涵蓋公益層面，提議從每名參賽者報名費中提撥10元捐給宜蘭市仁愛基金。台灣全民運動協會直接承諾，無論報名人數為何，此場賽事直接捐款挹注宜蘭市仁愛基金10萬元。

2017宜蘭熊讚萬人公益路跑僅規劃3公里路線，讓大家都能輕鬆參與路跑活動，鼓勵更多人投身運動。路跑起點從宜蘭運動公園出發，原本規劃到特定地點原路折返。不過，市公所希望讓參賽者得以欣賞蘭陽平原的田野風貌，因此改為環狀路線，最後回到宜蘭運動公園終點。

路跑路線自宜蘭運動公園的公園路出發後，行經凱旋路、建蘭北路、宜科一路，最後回到公園路返抵宜蘭運動公園終點。主辦單位將提供報名者1雙知名品牌慢跑鞋與1件印有「宜蘭熊讚」圖案的運動衫，即日起接受報名，至2月23日截止。

(中時)