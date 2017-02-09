寒流發威 新北2天14人到院前心肺功能停止

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新北市消防局統計，8日凌晨0時起至今（9日）中午12時，共有14名患者到院前心肺功能停止。（葉書宏翻攝）

冷氣團來襲，新北市消防局統計，8日凌晨0時起至今（9日）中午12時，共有14名患者到院前心肺功能停止。消防局呼籲，寒流將持續發威，提醒民眾做好保暖措施。

消防局指出，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等。清晨與深夜的溫度較低，儘量避免逗留山區步道或野外空曠地區。

使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，務必保持通風，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適類似感冒症狀，可能是一氧化碳中毒，請立即打開通往室外窗戶通風，並撥打119電話求助。

消防局強調，年長者或心血管疾病病史的親屬，請特別注意保暖，另外使用電暖器時，應維持室內適當通風，以免室內氧氣不足，造成傷害，切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，避免火災發生。

(中時)