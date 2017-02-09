趙又廷吻到一半衝去刷牙 楊冪傻眼：刷什麼牙
大陸女星楊冪與趙又廷合作的新戲《三生三世十里桃花》近期熱播，收視成績亮眼，兩人在劇中有不少親熱戲，看得觀眾臉紅心跳，不過在拍攝現場也發生不少小狀況，就在吻戲拍到一半時，趙又廷突要求要先去刷牙，讓楊冪面有難色直呼：「刷什麼牙啊」。
楊冪與趙又廷在劇中有不少吻戲，不過拍到一半時，趙又廷卻突要求要去刷牙，讓楊冪直呼：「你這樣做讓我太尷尬了，你突然間說你去刷牙，那我只能吃大蒜了」。而工作人員與楊冪討論拍吻戲時，提問：「吻了之後，素素（楊冪飾演的角色）會怎樣？」讓楊冪大喊：「我不知道我會怎樣啊？我不懂啊」。
不只九重天太子「夜華」趙又廷與青丘帝姬「白淺」楊冪的互動引發熱議，日前趙又廷曬出楊冪閉眼深情吻蛇照，並直呼：「此吻很危險，模仿須謹慎」，戲劇熱播，兩人一舉一動都備受矚目。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。