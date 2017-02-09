趙又廷吻到一半衝去刷牙 楊冪傻眼：刷什麼牙

趙又廷吻到一半衝去刷牙，楊冪傻眼。（圖／取材自星聞揭秘微博）

大陸女星楊冪與趙又廷合作的新戲《三生三世十里桃花》近期熱播，收視成績亮眼，兩人在劇中有不少親熱戲，看得觀眾臉紅心跳，不過在拍攝現場也發生不少小狀況，就在吻戲拍到一半時，趙又廷突要求要先去刷牙，讓楊冪面有難色直呼：「刷什麼牙啊」。

楊冪與趙又廷在劇中有不少吻戲，不過拍到一半時，趙又廷卻突要求要去刷牙，讓楊冪直呼：「你這樣做讓我太尷尬了，你突然間說你去刷牙，那我只能吃大蒜了」。而工作人員與楊冪討論拍吻戲時，提問：「吻了之後，素素（楊冪飾演的角色）會怎樣？」讓楊冪大喊：「我不知道我會怎樣啊？我不懂啊」。

不只九重天太子「夜華」趙又廷與青丘帝姬「白淺」楊冪的互動引發熱議，日前趙又廷曬出楊冪閉眼深情吻蛇照，並直呼：「此吻很危險，模仿須謹慎」，戲劇熱播，兩人一舉一動都備受矚目。

(中時電子報)