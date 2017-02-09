國3小客車與貨車擦撞 1駕駛ohca

國道3號南下328公里處，一輛自小客車與小貨車發生車禍，造成自小客車起火，且車內駕駛被發現時已無呼吸心跳。（萬于甄攝）

國道3號南下328公里處9日下午2點20分一輛自小客車與小貨車發生擦撞，自小客車不慎在外側車道起火，車內駕駛疑似來不及逃出，被發現時已無呼吸心跳，而35歲小貨車駕駛則送往柳營奇美醫院搶救。詳細車禍原因現由國道警方調查中。

(中時)