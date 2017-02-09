中市青年事務審議會 關心大豆契作與實驗教育推廣

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台中市首屆「青年事務審議會」，9日由副市長林陵三率各局處代表與會備詢，讓市府更了解年輕人關心的議題，未來施政更符合市民期待。（陳世宗攝）

台中市首屆「青年事務審議會」，9日由副市長林陵三及張光瑤率局處代表備詢。青年代表關切青年農民發展、實驗教育、志工推廣等，期望市府應加強輔導與推動；林陵三指出，透過青年議會，讓市府更了解年輕人關心的議題，讓未來施政更符合市民期待。

青年代表柯朝元說，市府輔導農民發展不遺餘力，但在海線區域因東北季風強勁，黃豆栽種不易，造成農民的短收；建議市府應加強協助輔導栽種，提高品質及收益。大甲芋頭種植面積不斷的擴增，但市場卻因「供過於求」造成價格下跌，讓農民苦不堪言。

農業局指出，針對濱海地區的大豆契作栽種，該局會積極與台中農改場合作，持續輔導農民提升作物栽種品質；就大甲芋頭種植問題，將加強宣導作物種植應以優先提升品質為導向，如果市場產量真的供過於求，將以製成加工品方向來處理。

青年代表邱詠恩關心台中市推動實驗教育、規畫東勢高工舊址成為實驗教育園區，及推廣志工參與上的努力。教育局表示，東汴、中坑國小自104學年度起實施創新混齡實驗教育，市府去年成立全國第一所原住民族實驗小學「博屋瑪國小」，傳承原住民的傳統文化。

教育局強調，市府後續會將公辦公營國中實驗教育納入研議！東勢高工實驗教育園區已辦理土地撥用事宜，並在日前邀請學者專家進行會勘，規畫研發中心進駐。社會局今年預計招收100位海外志工、200位在地青年，共同打造台中成為志工首都。

(中時)