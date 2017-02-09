宜市元宵小燈籠 千份免費索取
元宵節周六登場，宜蘭市公所自行設計生肖雞年的創意小燈籠，今(9日)亮相。宜蘭舊城四城門的「平安順興」四字鑲崁在金元寶形狀的雞冠，再將舊城的傳統元素融入雞身的燈籠主體。市公所準備千份小燈籠供民眾免費索取，即日起可至市立圖書館1樓櫃台登記，每人限取1份。
宜蘭市長江聰淵表示，今年生肖為金雞年，公所事先設計一款融合金雞、舊城文化元素的創意小燈籠，要送給小朋友，除了元宵節應景，也有「點亮智慧之光」祈求學業進步的智慧燈含意。尤其是市公所在幸福轉運站後方停車場布置了一座300公尺，由大紅燈籠串聯的吉祥隧道，孩童提燈籠漫步其中，更有元宵節味道。
宜市創意小燈籠的設計形式以雞年做主要造型，雞冠特別做成金元寶外型，增添喜氣，並且把舊城門「平安順興」四字鑲崁上去，祝福大家新的一年都能平安順興，燈籠主體的雞身則融入舊城傳統元素，同時以雙面圖樣拚湊成一個圓滾滾的立體雞身模樣，民眾製作時還可增加親子互動。
宜蘭市公所總共印製2000份創意小燈籠，其中500分將送給市立幼兒園學童、500份贈送弱勢家庭，最後1000份則提供民眾免費索取，身分不限市民。有興趣民眾，即日起可持身分證至市立圖書館1樓服務台登記，每人可索取1份，索完為止。為避免向隅者遺憾，宜蘭市公所官網也提供創意小提燈電子檔讓民眾在家自行下載DIY。
(中時)
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