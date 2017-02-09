柯瑞霸氣酸川普 詹皇砲口一致轟禁令

美國職籃NBA球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在場上是敵手，但今天砲口一致對向美國總統川普。

法新社報導，金州勇士主將柯瑞勇敢踏入政治論戰，妙語回應運動品牌Under Armour執行長普蘭克（Kevin Plank）形容川普是國家「真正資產」（real asset）一事。

柯瑞被問到關於普蘭克這番評論時告訴「聖荷西信使新聞」（San Jose Mercury News）：「如果你把asset這個字中的et去掉，我就同意那樣形容。」暗指川普是蠢驢（ass）。

柯瑞是Under Armour籃球服飾大咖代言人，合約簽到2024年，本週在CNBC訪問中坦言，普蘭克的評論讓他很驚訝。

美國總統大選期間支持希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的柯瑞告訴「聖荷西信使新聞」，他已與Under Armour「無數人」聊過。他表示，普蘭克今天發出的澄清聲明讓他鬆了一口氣。

普蘭克聲明中說，Under Armour長久以來致力支持美國就業和製造業，但也強調這家總部在巴爾的摩的公司致力支持多元化。批評人士認為川普政策損害多元化。

聲明說：「我們有來自不同宗教、種族、國籍、性別及性取向，以及不同年齡、生活經驗及意見的隊友。」「這是我們公司的核心。」

柯瑞表示，他不會排除退出合作，「如果領導層與我的核心價值不同陣線，與我的為人不符，那麼我就會跳走，無論代言費用多寡或平台有多大」。

川普先前簽署行政命令，限制難民和7個穆斯林占多數的國家公民入境後，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言抨擊。他說，麾下隊員大談政治和社會議題，他引以為豪。

大選期間為柯林頓站台的詹皇在「好萊塢報導」（THR）訪問中加入行列，聲援抨擊川普禁令的群眾。

詹皇也直接談到川普禁令，說「我不贊成這項政策或任何分裂人群和排他的政策」。「我與許多認為這不代美國精神的美國人同在。而我們應該繼續大聲說出來。」（譯者：中央社盧映孜）1060209

(中央社)