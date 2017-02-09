寒流急診人潮增1成 醫：11日達高峰
寒流來襲，全台急凍。根據急診醫師觀察，光是今天急診人潮就增加約1成，心臟、腦血管疾病增約2成，預計11日元宵節將是急診患者就醫高峰。
三軍總醫院急診部主任藍國徵受訪時表示，今天是寒流來襲第1天，急診人潮約比平時增加了1成，但這種超過4天的寒流等級低溫，就醫高峰通常會在第3天，正好是元宵節當天。
振興醫院急診科主任陳振德表示，今天氣溫驟降，心臟病及腦血管疾病患者增加2成，尤其以缺血性腦梗塞造成的中風最多。
北醫附醫急診醫學科主任侯甚光也指出，血管方面的急重症確實有增加趨勢，光是短短2天內就有6個腦出血、2個心肌梗塞、2個腦中風，多半是中老年人且有三高的患者。
侯甚光解釋，氣溫急凍，有血管疾病的患者一接觸到冷空氣，血管容易突然收縮影響血壓，導致突如其來的阻塞或出血，呼籲若出現頭暈、胸悶症狀，且休息10到15分鐘都未見改善，或是以前從未胸悶過，突然感到胸悶都應即時就醫。
天冷不只心血管疾病風險增，呼吸道疾病患者也會增加，不過，陳振德指出，因病毒或細菌感染有潛伏期，通常會在寒流過後3到5天才會出現症狀。
陳振德提醒，民眾一定要注意保暖，起床後最好要記得添加衣物，若要到外出，記得先在室內活動一下筋骨，等到身體暖和後再出門，以免無法適應溫差而出現不適。1060209
(中央社)
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