「唐立淇」成絕響 國師正式更名：不要覺得可惜
星座大師唐立淇近年來因臉書直播翻紅，被網友封為「國師」，去年3月她曾透露將藝名改成唐綺陽，笑說為此求3年內不復胖，今(9日)稍早她正式將臉書專頁「唐立淇占星幫」更名為「唐綺陽占星幫」，許多網友看到通知紛紛湧入臉書詢問，對此，她剛也開口說：「『唐立淇』已成絕響」，並呼籲粉絲別覺得可惜。
唐綺陽剛剛發文表示，開心臉書通過更名申請，「雖然會有一時的不適應（我自己也是），但相信我們很快就會習慣這美麗的新名字：既綺麗又陽光～光用想的就很棒呀～」，而未來除了改名，一切運作都如往常，一樣由她和小編共同維護，請大家繼續光臨。
唐綺陽說：「『唐立淇』已成絕響，未來我本尊簽名、寫書，都會用「唐綺陽」了。不要覺得可惜喔，有些人覺得使用了十幾年、建立權威的唐立淇就這樣改掉很可惜，但我並不這樣想，我倒覺得現在世界正在劇變，正是更改決策、方向的好時機」。
而為了改名，唐綺陽一年多來都在發文最後加上唐綺陽的hashtag，希望讓粉絲逐漸習慣新名字，如今跨過新年，她認為正是好時機，便決定將擁有94萬粉絲的臉書改名，而據《蘋果日報》報導，早在2005年她在高人指點下將本名「唐雅君」改為「唐綺陽」，雖然親友粉絲都覺得唐立淇比較好聽，她考慮後還是聽從專家建議，將本名藝名統一都改成唐綺陽。
(中時電子報)
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