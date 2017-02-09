連續26摃 今晚威力彩頭獎金額上看8.8億
今（9）晚開獎的威力彩頭獎已連續26摃，頭獎金額預估上看新臺幣8.8億元，若一注獨得將是今年最高單注獎金，也是繼去（105）年8月25日威力彩開出頭獎9.65億元後近半年來累積的最高金額。
威力彩頭獎已連續26摃，今日頭獎金額預估上看新臺幣8.8億元，若一注獨得將是今年最高單注獎金，也是繼去（105）年8月25日威力彩開出頭獎9.65億元後近半年來累積的最高金額。
台彩總經理黃志宜表示，威力彩去年11月7日開出6億元頭獎，由一人獨得，這位中獎幸運兒抱持「有買就有機會，時間到了就會中」的信念持續購買彩券長達10年，該位幸運兒中大獎後立即慷慨捐出1,500萬元善款給中國信託慈善基金會以及1,300萬元予其他7個社福團體，另為了感謝彩券行賣出這張幸運彩券，更大方的包給「金順發彩券行」168萬元的大紅包。
黃志宜也表示，威力彩農曆年前（1月23日）頭獎加碼2億元後，頭獎尚未開出，今日頭獎上看8.8億，是今年目前最高頭獎，此外，春節限定發行的刮刮樂，尚有313個百萬大獎未刮出，其中包括5個千萬以上的頭獎，有買有機會！
(工商)
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