韓民調：文在寅支持率連6週居冠

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韓國民意調查機構Realmeter今天發布的下屆大選民調結果顯示，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅的支持率為33.2%，連續6週居冠。

南韓聯合新聞通訊社報導，Realmeter於6-8日針對南韓全國1508名成年人進行調查，文在寅支持率為33.2%，較上1週（1-3日）上升2個百分點。在下屆大選各候選人中，唯有文在寅的支持率超過30%。

代理總統黃教安支持率為15.9%，較上1週上升3.5個百分點，在Realmeter民調中首次位列第2。

忠清南道知事（省長）安熙正的支持率連續3週上升，以15.7%位居第3。

國民之黨前黨魁安哲秀以9.1%的支持率排第4，京畿道城南市長李在明以8.2%的支持率排第5。

在政黨支持率方面，民主黨的支持率為45.4%，創Realmeter開始進行該項調查以來的最高紀錄。新世界黨（13日將改稱為自由韓國黨）為13.8%，國民之黨為10.5%、正義黨為6.8%、正黨為5.8%。1060209

(中央社)