毓繡美術館辦個展 4藝術家展現自我
毓繡美術館邀4名當代寫實藝術家舉辦個展，各自以不同媒材，以陶瓷雕塑、木雕、油畫，展現個人思想及社會觀察傳遞給觀眾。
毓繡美術館邀請新銳當代寫實藝術家盧嬿宇、黃品彤、楊博堯、盧昉舉辦個展，分別透過陶瓷雕塑、木雕、油畫，表現個人自我思想、對社會的觀察與反思，共72件作品讓民眾一次造訪，也讓年輕藝術家有展現平台，展期今天起到4月23日，預約免費參觀。
「棲息地」盧嬿宇個展透過陶瓷雕塑，展現藝術家對居住空間的觀察及描繪，盧嬿宇認為居住空間有如肉體延伸，因此開始將人體揉入場所之中，形塑各種象徵外貌，探索內與外之間的雙向平衡，除內心自我探索，也從環境取材，表達現代人對思想自由的渴望。
「相遇」黃品彤個展透過暖心的木刻作品，兼具擬人化概念、人體結合動物軀體的作品，表現人與人之間的邂逅、宇宙萬物間的相遇等各種情感，不僅面對作者自我生命歷程，同時關心身邊相知相惜的親友，以及與伴侶之間的依靠。
「消費奇談」楊博堯個展以油畫作品，呈現對生產成本、環境負擔的關心，畫作可見楊博堯化身「樂高人」虛構角色融入畫中，提醒觀眾重視從生產端到餐桌的飲食議題，包含基改食物、罐頭食品、食品安全，也希望大眾更重視食品源頭。
「是古非今」盧昉個展透過油畫，巧妙融合古代與現代、西方與東方場景，創作核心圍繞古典與當代藝術交融，希望透過當代眼光看古畫，讓觀眾產生時空錯覺，作品除需細緻的古典繪畫技法，畫面構成更需巧思，帶領觀眾暫時遠離塵囂，進入異想世界。1060209
(中央社)
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