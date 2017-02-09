傳有女黑馬要選黨主席 王金平：12日就知道

立法院前院長、國民黨立委王金平今天表示，有一名快60歲的女性正在考慮也要來角逐國民黨主席，且被看好可以搶到黃復興跟本土選票；但他不願透露到底是誰，僅說12日就知道了。

日前有媒體報導，國民黨主席選舉除了已經表態的5人外，國民黨內盛傳，還有一名女性黑馬受到鼓勵，正在慎重考慮，不排除年假過後，正式對外宣布。

對此，王金平今天說，有一名快60歲的女性正在考慮也要來角逐國民黨主席，且被看好可以搶到黃復興跟本土選票；媒體則詢問這女性是誰？王金平僅說，12日就知道了。

此外，王金平也說，欲參選黨主席的人，除了台北農產總經理韓國瑜沒來找過他以外，其餘的4位包括黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、國民黨前副主席詹啟賢，都曾來找過他。但他強調，黨主席選舉他維持中立，不會表態。1060209

(中央社)