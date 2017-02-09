水情吃緊 林全指示確保穩定供水
行政院長林全今天在行政院會裁示，2月中下旬起供水將趨緊，請經濟部加強監控水情，適當時機實施人工增雨，並請中央與地方相關政府單位合作，全力確保穩定供水。
行政院上午舉行院會，林全表示，中央氣象局觀測資料顯示，去年12月以來降雨量不如預期，西半部各地降雨量僅約歷年2成，2月中下旬起供水情形，將陸續由水情正常的藍燈進入水情稍緊的綠燈，請經濟部加強監控水情、審慎調度用水及加強宣導節約用水，並於適當時機實施人工增雨，期能增加水庫蓄水量。
林全表示，鑒於中央氣象局預估未來一季雨量偏多機率較低，必須保持警戒，不能排除「春雨不來」、「空梅」等旱象持續的情境，請經濟部提前做好準備。也請農委會、科技部等相關部會、直轄市及地方縣市政府攜手合作，務必配合相關調度及節水措施，全力確保穩定供水，將枯旱可能造成的衝擊降至最低。
農委會主委林聰賢則表示，目前時值春耕時期，北部區域已有水情吃緊狀況，農委會將和水利署協商，調度民生、產業用水及農業用水，協助農民在春耕時得到調節。1060209
(中央社)
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