宜蘭三星遭亂倒垃圾 公所設監視器重罰

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宜蘭縣三星鄉位處偏僻的堤防處，近來遭不肖業者偷倒廢棄物。鄉公所今天說，將裝設監視器追查不肖業者，祭出重罰。

鄉公所表示，三星鄉通往羅東、宜蘭的羅東溪與安農溪堤防處，因地處偏僻也無路燈設施，最近常遭不肖業者偷倒廢棄物，成為濫倒者的天堂。

鄉公所表示，廢棄物處理費非常高，不肖業者看準當地地利之便，常趁半夜倒了就跑；雖然有環保志工隊、河川守護隊與社區巡守隊等民間團體協助，但人力有限，公所有苦難言。

鄉長黃錫墉說，今天會勘後決定在相關路口加裝監視器，要求清潔隊會同相關單位聯手監控，誓言揪出偷倒元凶，並依廢棄物清理法重罰。1060209

(中央社)