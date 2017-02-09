寒流持續乾冷 鄭明典：因日本低壓出現

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書上表示，這次寒流可以持續多天的乾冷到13日清晨的原因之一，是日本低壓出現。

寒流報到，中央氣象局觀測，今天清晨淡水低溫攝氏9.5度，是入冬以來新低紀錄，基隆、台北、板橋、新屋、新竹和梧棲等測站也刷新今年以來紀錄。

鄭明典在臉書上說，關心的日本低壓環流已經出現，原本的主低壓已經偏東發展。這個低壓的發展很關鍵，它可以維持西側的氣壓梯度，加強北風的強度，並且讓北風到台灣之前不經過太長的暖洋面。也是寒流可以持續多天的乾冷到13日清晨的原因之一。

除此之外，鄭明典也說，昨天早上的預報，台北日高溫攝氏23度（實際22.2度），預報今天直降至12度，很巨幅的降溫預報，結果，今天台北站氣溫就在12度附近擺盪。長期統計，氣象局的日高溫平均誤差接近2度。1060209

(中央社)