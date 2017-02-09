元宵夜內湖夜弄土地公 11日遶境開跑

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台北市內湖區公所今天說，一年一度的夜弄土地公活動將在11日下午5時開跑，遶境路線行經成功路及內湖路等路段，沿途商家會遵循傳統，把鞭炮堆在神轎上，祈求今年生意興隆。

內湖區公所表示，主辦單位（木見）頭福德祠是內湖歷史悠久的宮廟，供奉福德正神也有百年以上歷史，「夜弄土地公」更是內湖長久以來的地方傳統民俗活動；而元宵慶典從農曆正月初十日揭開序幕，正月十四、十五日平安湯圓分享，元宵夜的土地公出巡遶境則掀起高潮。

今年的夜弄土地公遶境活動從11日下午5時至深夜10時舉辦，路線行經成功路及內湖路等路段，每年的福德正神遶境活動，神轎所到之處，商家都會燃放長串鞭炮感謝土地公，且鞭炮愈多代表來年生意愈興隆，居民也會爭相掃走象徵財富的炮屑，掃越多財運就愈亨通。

「夜弄土地公」每年都會吸引上萬人共襄盛舉，入夜後的內湖市區炮聲隆隆、火光飛天，參加活動的民眾及店家，也間接勾劃出頗具地方特色的元宵節活動。

主辦單位（木見）頭福德祠表示，廟方已盡力做好安全防範工作，並刊印「元宵夜遶境安全注意事項」及「（木見）頭福德祠元宵夜遶境行進圖」廣發宣導；內湖區區長林秉宗則歡迎民眾來內湖參加「夜弄土地公活動」，但要穿好安全防護裝備，準備歡喜慶元宵。1060209

(中央社)