陸客縮減 華語導遊進修找到新契機
陸客減少後，華語導遊也能有生機，莫國強退休後轉職導遊，至今已經14年，被表揚為優良觀光從業人員，他還趁陸客減少時進修英語、泰語，儲備能量。
2017觀光節慶祝大會今天舉辦，表彰優良觀光產業從業人員，國內外有155個團體及個人獲獎，其中老爺酒店集團董事長林清波獲得台灣觀光特別貢獻獎。
面對陸客減少衝擊，從去年開始就有不少業者抱怨觀光產業淪為觀光慘業，不過，這次獲得表揚的華語導遊莫國強卻表示，陸客雖然減少，但剛好趁著這段時間充實自己，學習英語、泰語等第二專長，為日後帶團作準備。
莫國強是退休後轉任導遊工作，他坦言，剛開始踏入職場時非常不安，但是他不氣餒，更努力自學，每一次帶團對他而言都是第一次帶團，因此他也更謹慎小心。
另一名得獎者是寶獅旅行社總經理黃信川，從事旅遊工作34年的他表示，今年國旅市場將分為樂齡和公務員族群，而他也計畫將「分時」概念植入人心，鼓勵民眾週間出遊，提升旅遊品質。1060209
(中央社)
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