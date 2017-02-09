北市聯醫：情人節將至 做好保護防愛滋

下週二（14日）就是情人節，北市聯合醫院提醒，愛愛時也要做好防護，避免感染性病、愛滋。

北市聯醫昆明防治中心分析民國101至105年愛滋、梅毒匿名篩檢數據，平均1天有1人感染愛滋，而愛滋感染通報者人數在每年5月最多，愛滋病防治組愛滋個管師黃鈺雯指出，發生危險性行為後的3個月是空窗期，推測患者多是因情人節、年假期間發生性行為時沒有做好防護。

愛滋病防治組長魏孫震表示，不只同性戀族群，異性戀民眾近期也陸續有陽性個案，代表異性戀族群開始意識到，性病感染非限定高危險群，魏孫震說，只要有高風險性行為，無論同性、異性，都會有感染性病與愛滋的可能，呼籲民眾打破「同性戀才會感染愛滋」的刻板印象。

另外，2月10日至17日期間，昆明防治中心內展出情人節相關攝影、文字作品，11日晚上8時至11時在紅樓《牡丹》酒吧舉辦傳情留言板活動，民眾寫下自己的新年戀愛期待、想對伴侶說的話與祝福，可免費領取保險套加潤滑液組合，度過一個安全的情人節。1060209

(中央社)