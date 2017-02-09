T.O.P和金俊秀低調入伍 粉絲營外相送
南韓天團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）和JYJ成員金俊秀今天同期入伍接受新兵訓練服役，兩人已預告將低調入伍，但仍有200多名各國粉絲前來送行。
南韓聯合新聞通訊社報導，在忠清南道論山陸軍新兵訓練所前，粉絲們手舉「勝鉉，要健健康康地回來！」、「俊秀，我們等你回來」等橫布條和字牌，在現場還可看到不少中國大陸和日本粉絲。
據報導，一大早從首爾趕到論山的一名粉絲說，知道不會有特別的告別儀式，就是希望他們看到粉絲後能更有勁接受訓練。
T.O.P和金俊秀兩人沒有在現場與粉絲打招呼，直接進入訓練所，但都曾透過SNS與粉絲提前道別。T.O.P在Instagram留言說，「我真的很想低調入伍，即便我沒有打招呼也請理解我，對不起。」
金俊秀上傳了自己理短頭髮後的照片，並留言道，「感謝你們13年來給與我厚愛和許多難忘的回憶，希望我們再見面時都健健康康，笑臉相對。」
兩人將在論山陸軍訓練所接受為期4週的基礎軍事訓練之後，T.O.P將擔任首爾地方警察廳義務警察、金俊秀將當京畿南部警察廳義務員警完成剩下的役期。1060209
(中央社)
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