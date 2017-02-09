解放軍報：前蘇聯壓美航艦之法可借鑑

中國大陸解放軍報今天發表文章，詳析前蘇聯制定打擊美國航空母艦編隊的方法，並強調蘇軍當年的做法仍有重要借鑑價值。

這篇署名文章題為「且看『戰鬥民族』如何打航艦」，署名杜岳杭和高見。

文章詳細介紹了前蘇聯於1960年代起制訂打擊美國航艦艦隊的方法。

據說，1960年代起，蘇軍編組空中、水下和水面作戰力量，並以資訊技術為連結，逐步打通航太、航空、水面、水下空間物理阻隔，找到了一條獨具蘇軍特色的反航艦制勝途徑。

文章說：「即使以今天的眼光看，蘇軍當年的做法仍有重要借鑑價值。」

據分析，進入70年代，蘇聯革命性地研發了一套天基海洋監控系統MKRC Legenda，該系統由若干US-P電子偵察衛星和US-A雷達偵察衛星組成星座，可在全球海域發現、跟蹤航艦編隊。

此外，美軍提出的跨域協同作戰概念，早在40多年前就已體現在蘇軍的反航艦作戰設計中。

文章表示，由於當時美軍尚不具備有效的反衛星手段，蘇軍通過跨域集成空、天、海、潛各域的偵察能力與進攻火力，組成了較為牢固的一體化系統，構成了對美軍航艦編隊「多打一」、「快打慢」的「立體跨域圍攻」態勢。

文章並指出，美軍航艦編隊存在難以克服的天然弱點，即航艦編隊在執行防空、反艦和反潛作戰任務時的隊形和航速自相矛盾：防空和反艦作戰要求整個編隊高速機動，輔助艦艇圍繞航艦分散前伸部署，擴大防空區和控制海域。

但反潛作戰則相反，要求整個編隊低速慢行，輔助艦艇則靠近航艦密集部署。

文章表示，正是由於這種難以調和的矛盾，當美軍航艦編隊在同時面對來自空中、水下和水面的進攻時，將陷入顧此失彼、防不勝防的窘境。

據分析，蘇軍當年針對美軍航艦編隊的這一天然弱點，以及對己不利的封閉性海區地理結構，設計了一套通過空海軍「互創條件、互創戰機」的聯合戰役行動，打亂美軍部署，撕開美軍防線，創造突防條件的聯合制勝方法。

這種方法包括首先通過空軍、防空軍的空中進攻和攻勢制空作戰，持續壓制美軍航空反潛、反艦兵力。

接著，一旦統帥部下令突擊，蘇軍的轟炸機、潛艇、水面艦艇部隊將密切配合，聯合發起多方向、多批次的飽和攻擊。

文章說，「超音速遠端反艦導彈飽和攻擊」是前蘇軍獵殺美軍航艦在戰術和戰法層面的標誌性特徵。

文章表示，進入21世紀，各國航艦編隊逐步升級換代，應用了不少先進技術，自身作戰能力有了長足發展。

與此同時，反艦彈道飛彈異軍突起，空天快速打擊系統、新型水下打擊兵器、蜂群無人機等全新概念武器呼之欲出。

文章指出，如果能夠汲取前蘇聯反航艦作戰設計所揭示的跨域協同理念、聯合制勝機理、飽和攻擊原則，把這些先進戰術思想與今天已經擁有的和即將問世的反航艦裝備有機融合起來，世人就會發現「超級大國」的海上「巨無霸」並不像他們展示的那麼強悍。

文章說：「昨天蘇軍能夠做到的事，今天的人們應更加有信心做到，而且能做得更好。」1060209

(中央社)