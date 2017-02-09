香山自然教室 竹市打造濕地賞蟹步道

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新竹市政府在香山濕地美山區打造250公尺長的賞蟹步道、濕地中心和戶外教室，工程近日正在進行，市長林智堅今天前往視察，了解進度。

林智堅表示，賞蟹步道、濕地中心及戶外教室將成為最好的自然教育場域，未來濕地中心將提供NGO團體使用，推廣自然生態教育，讓孩子親近大自然，也更了解保育工作。

林智堅表示，賞蟹步道長250公尺，沿著步道可欣賞弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹，「招潮蟹不再躲貓貓」，退潮時「萬蟹奔騰」景象更是壯觀。他說，希望透過賞蟹步道，讓市民與溼地更親近。

竹市府產發處表示，賞蟹步道設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，讓民眾站在步道上就能欣賞豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與美麗夕陽。

產發處也表示，未來將透過居民參與或生態旅遊營運團隊進駐，成立濕地導覽組織，提供預約解說導覽服務，民眾可搭火車到三姓橋站或香山站，再騎著YouBike慢遊香山，享受結合自然生態、古蹟及美食的香山之旅。1060209

(中央社)