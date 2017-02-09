WBC》中華隊預賽同組荷蘭隊 內野大聯盟黃金陣容

效力紅襪隊的波格特，將在經典賽披祖國荷蘭隊戰袍。(美聯社資料照)

中華隊本屆經典賽預賽與韓國、荷蘭及以色列同組，除了韓國隊之外，上屆獲得第4的荷蘭隊，是中華隊預賽能否獲得前2晉級的關鍵。該隊9日公布的28人名單中，內野有多位現役大聯盟球員，中華隊3月8日對荷蘭之戰將是1場勢均力敵苦戰。

荷蘭隊有波格特（Xander Bogaerts紅襪）、西蒙斯（Andrelton Simmons 天使）、史構普（Jonathan Schoop金鶯）等5位現役大聯盟球星坐鎮，是戰力最強的一環。

不過投手戰力明顯薄弱，曾效力統一獅的吉爾，及前誠泰Cobras威爾，屆時將負起先發主戰投手重任。

(中時電子報)