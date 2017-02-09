伊凡卡品牌頻頻受挫 未來更大的障礙是…

伊凡卡的個人品牌在紐約川普大廈的大廳內展示。(圖/美聯社)

美國總統川普的長女伊凡卡。(圖/美聯社)

美國總統川普女兒伊凡卡的個人品牌這幾周頻頻受挫，紛紛被各大百貨公司及網路購物平台以抵制或是銷量太差為由而停售。該品牌甚至得面對在拍賣網站ebay上，網友們紛紛賤賣旗下系列產品的窘境。不過伊凡卡品牌更大的障礙可能在後頭，那就是該品牌的產品幾乎都是在中國或香港生產製造，這大大打臉了老爸川普的「美國製造」政策，也因此伊凡卡的品牌未來必須考量將工廠移回美國境內，否則讓川普失去強力執行政策的威信。

據《商業內幕》(Business Insider)報導，儘管美國總統川普不斷高喊「美國製造」，呼籲企業將工廠移回美國境內，以增加美國的工作機會還有政府的稅收，甚至還恐嚇將對中國收取高額的關稅，以及考慮提高邊境稅。面對這樣強勢的總統，不少外國企業都向美國政府釋出善意，承諾將在美國境內設廠。然而率先打臉川普政策的居然是長女伊凡卡的品牌，她旗下的系列產品幾乎都是在中國及香港製造後的，完全不符合美國製造的精神。

伊凡卡手持個人品牌推出的高跟鞋，出席和梅西百貨(macy's)合作的發布會。梅西百貨目前也已經停售伊凡卡個人品牌的系列商品。(圖/美聯社)

2012年川普(右)出席伊凡卡品牌的發布會。(圖/美聯社)

據ImportGenius統計，伊凡卡的個人品牌在2016年一共有193筆從海外運至美國的商品，除了一筆在3月份的外套及背心商品是來自越南外，其他全部來自於中國和香港，而且沒有該品牌在國內製造並運送的資料，從這些數據可見伊凡卡的品牌有多麼不「美國製造」。

其實並非只有伊凡卡的品牌才使用這樣的生產策略，根據美國成衣及鞋類協會(American Apparel and Footwear Association)的統計，2015年在美國售出超過97%的衣服及98%的鞋子都是進口的。

海外製造儼然成為了美國成衣業的常態，不過當這個問題牽扯到了第一千金，就不純粹是品牌成本與利潤的問題了，還攸關乎川普的貿易政策立場，因為當伊凡卡延續品牌在中國生產的策略的話，川普將無法向美國人民顯現川普要在貿易政策上改革的決心，所以伊凡卡的個人品牌除了最近必須面對國內通路的受阻外，更大的問題是未來還得考量是否該將中國製造的產品移回美國製造，以顯現對老爸政策的支持。

(中時電子報)