遠超預期 北韓擁製60枚核彈頭能力
共同社9日引述南韓《中央日報》報導稱，美韓情報機構判斷認為，北韓已擁有最多可製造60枚核彈頭的能力。據南韓軍方及情報機構對外保密的資料推定，截至去年，北韓擁有758公斤高濃縮鈾和54公斤鈽。高濃縮鈾持有量若屬實，則大幅超過專家原先的推定值。
報導稱，這是首次獲悉情報部門對北韓高濃縮鈾持有量的具體推定值。據悉，除西北部平安北道寧邊的鈾濃縮設施外，在該道龜城存在秘密的「第2鈾濃縮設施」的看法也成為了推斷依據。
此前有美國研究者分析認為，最糟糕的情況下，北韓可能在2020年底前就能製造100件核武器。
(旺報)
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