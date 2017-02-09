馬紹爾醫療攝影展 陪伴雙和醫院病患看診

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衛生福利部雙和醫院於今（9日）上午在院區內第一醫療大樓大廳舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」揭幕儀式。（葉書宏攝）

衛生福利部雙和醫院於今（9日）上午在院區內第一醫療大樓大廳舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」揭幕儀式。（葉書宏攝）

衛生福利部雙和醫院院長李飛鵬致詞。（葉書宏攝）

衛生福利部雙和醫院於今（9日）上午在院區內第一醫療大樓大廳舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」揭幕儀式，展出醫療機構在友好邦交國實行醫療與衛教服務的點滴，讓民眾能透過攝影鏡頭，了解馬紹爾群島共和國風土民情與中華民國及馬國間醫療外交的情誼。

「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」已成立10年，並自102年起由衛生福利部雙和醫院受託辦理至今，醫院全力投入包括「醫療人才培訓」、「健康營造」、「青少年健康促進」、「醫務管理」、「公共衛生」、「醫療服務」、「資訊系統提升」及「國際衛生交流合作」等八項計畫。

並於103年與馬國最大的醫院馬久羅醫院締結為姊妹院，同時與馬國衛生部簽訂合作備忘錄，轉診馬國民眾進行醫療服務，加強兩國間學術與實務上的交流往來，提升台馬兩國友善關係。

衛生福利部雙和醫院為台北醫學大學三家附屬醫院之一，自開辦以來多次配合進行「國際衛生醫療援助」。從短期至泰北、海地、馬紹爾等國執行「行動醫療團」及「臨床醫療小組」活動共14團，更於102年度至105年度「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」計畫期間，派遣27團95人次，赴馬國執行公共衛生及醫療服務等項目。

由於馬紹爾的糖尿病盛行率在世界上名列前茅，位居馬國主要死因第一位，雙和醫院更致力於改善馬國人民的生活習慣，期透過公共衛生計劃降低糖尿病的盛行率。種種努力不僅強化台灣與友邦之間的醫療合作關係，更建立起雙方深厚的情感。

本次展出的系列作品，分別以「人道關懷」、「馬紹爾之美」及「公衛醫療足跡」等3大主題，呈現兩國文化與公共衛生、醫療的連結關係，觀賞者更可從感性角度，了解台灣在國際醫療援助的發展脈絡。

服務成果攝影展展期至4月30日止，展出地點於院區的第一醫療大樓，歡迎有興趣的民眾踴躍前往參觀。

(中時)