美媒評經典賽戰力 中華勝加、澳 名列第10
(15:57更新)經典賽28人各國名單確定後，ESPN.com隨即分析每隊戰力，最看好的是尋求衛冕的多明尼加，第2到第4分別為美國、委內瑞拉、日本和波多黎各；中華隊戰力名列第10，勝過加拿大與澳洲；與中華同組的韓國第6、荷蘭第9、以色列第13，分組取前2名晉級第2輪8強複賽。
文中分析，中華隊最讓人熟悉的是，上季為皇家出賽38場的王建民，但他和剛傷癒的陳偉殷都不會出賽。還提到中職杯葛經典賽，雖有3隊最後確定支援，但意味聯盟最好的球員不會打了。中華隊2013年晉級，但在第二輪輸給日本和古巴。
戰力評比第5到第8，分別為波多黎各、韓國、墨西哥、古巴；第9到第12是荷蘭、加拿大、中華台北、哥倫比亞；第13到16，依序為義大利、以色列、澳洲和中國。
(中時電子報)
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