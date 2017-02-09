美國務卿：南韓分擔防衛費額足夠充分
針對韓美防衛費分攤問題，美國新任國務卿提勒森在聽證會書面答辯書中指出，韓方分擔額已足夠充分。
韓聯社9日報導，對於若美國和韓日的防衛費談判破裂，美軍是否會撤離的提問，提勒森表示，南韓和日本已在各自國家爲支援美軍做不少貢獻，相信今後雙方將就此進行建設性對話，並就公平承擔防衛費用達成協定。
提勒森還說，美韓、美日同盟爲東北亞及其他地區安全奠定基礎，我們必須加強這些同盟，以應對漸增的區域及全球性挑戰。
這是美國川普政府內閣人士第一次具體提到「韓方分擔額已足夠充分」，這與川普在大選期間表示若韓美就駐韓美軍防衛費用的談判破裂，美國可能會撤走駐韓美軍形成對照，引起關注。
(旺報)
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