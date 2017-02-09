創先例 原民會主委出庭聲援布農獵人王光祿
最高法院今天開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案。王光祿自稱為滿足高齡95歲母親吃山珍心願，持槍獵殺保育類的台灣長鬃山羊、山羌孝敬母親，被依槍砲等罪判刑3年半定讞。家住台東的王光祿今帶母親北上到最高法院出庭。
原民會主委夷將．拔路兒今天也親自出庭，提出陳述意見交法院參考，協助最高法院進行調查，創下先例。夷將表示，攸關原民狩獵文化與司法人權，秉持積極維護原民權利，基於主管全國原住民族事務立場全力捍衛原權，保護族人。
夷將強調，王光祿並非個案，實涉及整體原住民族狩獵權，原住民族相沿過去數千年的生活慣習，承襲傳統狩獵文化，對於法院重新審視並深入調查，除了表達肯定與支持外，也期待司法機關應維護多元文化，保障原住民族權利。
他也指出，原民狩獵權可說是憲法規定保障原住民族文化發展權的延伸，也是原住民族基本法立法精髓與核心內涵的重要體現，更是國際公約尊重基本人權具體實踐；鑑於「野生動物保育法」規定原住民得依「傳統文化」狩獵，本就包含「非營利自用」立法原意，原民會將會同農委會研擬發布解釋令，將「非營利自用」明文納入狩獵許可事項。
夷將說，原民狩獵文化不僅維持生態平衡，也是一種分享的文化，應促其發展並尊重，跟隨國際潮流與時代脈動，讓傳統狩獵智慧世代永續，與台灣全民共享原民生態哲學。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。