創先例 原民會主委出庭聲援布農獵人王光祿

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最高法院今天開庭審理布農族獵人王光祿非常上訴案。王光祿自稱為滿足高齡95歲母親吃山珍心願，持槍獵殺保育類的台灣長鬃山羊、山羌孝敬母親，被依槍砲等罪判刑3年半定讞。家住台東的王光祿今帶母親北上到最高法院出庭。

原民會主委夷將．拔路兒今天也親自出庭，提出陳述意見交法院參考，協助最高法院進行調查，創下先例。夷將表示，攸關原民狩獵文化與司法人權，秉持積極維護原民權利，基於主管全國原住民族事務立場全力捍衛原權，保護族人。

夷將強調，王光祿並非個案，實涉及整體原住民族狩獵權，原住民族相沿過去數千年的生活慣習，承襲傳統狩獵文化，對於法院重新審視並深入調查，除了表達肯定與支持外，也期待司法機關應維護多元文化，保障原住民族權利。

他也指出，原民狩獵權可說是憲法規定保障原住民族文化發展權的延伸，也是原住民族基本法立法精髓與核心內涵的重要體現，更是國際公約尊重基本人權具體實踐；鑑於「野生動物保育法」規定原住民得依「傳統文化」狩獵，本就包含「非營利自用」立法原意，原民會將會同農委會研擬發布解釋令，將「非營利自用」明文納入狩獵許可事項。

夷將說，原民狩獵文化不僅維持生態平衡，也是一種分享的文化，應促其發展並尊重，跟隨國際潮流與時代脈動，讓傳統狩獵智慧世代永續，與台灣全民共享原民生態哲學。

(中時)