美東暴風雪來襲 逾2千航班取消或延誤
美東迎來極端暴風雪，當地時間周三和周四，共有超過2千航班遭取消或延誤，同時紐約波士頓周四也將關閉公立學校，一些地區的積雪厚度將超過一英尺。
Flightaware.com報告指出，由於周四美國地區將準備進入極端的暴風雪氣候，周三晚間已經有超過2,600航班遭取消。
根據美國國家氣象局指出，這個極端暴風雪的移動速度非常快，但是波士頓地區會連下幾日雪，氣溫也會持續在零下，預計到周日為止。
據《ABC新聞》報導，當地時間周三已有396航班遭取消，1,695航班延誤，周四則有近2,000航班取消。
《CNN》報導，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)周三晚間在推特發文表示將關閉公立學校。紐約市有超過1,800所公立學校，影響超過百萬名學生。
波士頓市長沃爾什(Martin Walsh)也表示周四將關閉公立學校，並且同時呼籲民眾前往探視年長、行動不便或生活無依的鄰居。波士頓有125所公立學校，影響超過5萬6千名就學學生。
(中時電子報)
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