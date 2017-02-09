環團中部發起219大遊行 反空污要健康
彰化環保聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等多個環團，計畫19日在台中發起反空污要健康中部大遊行活動，訴求反空污要健康。
彰化環保聯盟、台灣健康空氣行動聯盟以及彰化要健康婆婆媽媽團等多個環保團體，今天中午在彰化縣政府前開記者會，介紹2月19日將在台中市登場的「219反空污要健康中部大遊行」活動，環保團體還扮演跳加官宣傳遊行活動。
台灣健康空氣行動聯盟理事長醫師葉光芃說，這次的活動是和中南部的環保團體同步舉辦，台中的活動需要彰化鄉親站出來，一起為中部民眾爭取呼吸平權以及健康平權，要求中央打破重北輕南，改善環境不正義。
牙醫師黃人修指出，根據台灣健康空氣行動聯盟的統計，彰化縣在縣長魏明谷任內，細懸浮微粒（PM2.5）的年均值減量和2008年相比，減量比例為全台第一，他們也要呼籲為監控空氣品質，除了縣內原有的3座空氣監測站之外，縣府應在縣內的各工業區裝設空氣監測站，增加監測站的數量。1060209
(中央社)
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