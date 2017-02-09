中職日職對抗賽 26人名單猿隊多達12位
中華職棒今宣布中職聯隊名單，將在2月28日、3月1日在日本福岡巨蛋球場，與備戰2017世界棒球經典賽的日本國家隊「SAMURAI JAPAN」進行兩場「2017中職日職對抗賽」。
中職今舉行的領隊會議後公布中職聯隊陣容，包含投手9名、捕手3名、內野手7名、外野手6名，合計25名。另外一名洋將，將由中信兄弟在11日提出，中職秘書長朱康震指出，因為統一獅與富邦洋將報到時間有落差，無法跟上這場比賽，所以最終調整為猿隊派兩名洋投。
長年在國際賽有顯著貢獻的「恰恰」彭政閔如期擔任球隊隊長，聯隊陣中還有去年球季年度MVP王柏融、打點王林泓育、盜壘王林智平等聯盟個人獎好手；投手部分，除了去年中繼王賴鴻誠以及曾經拿過勝投、自責分率雙冠王的鄭凱文之外，猿隊的主力後援投手林柏佑、陳禹勳也在陣。加上賽格威、道恩斯等洋投，將全力迎戰日本經典賽代表隊，爭取勝利。
中職聯隊選手預計於2月23日報到，在台灣進行兩天集訓練習後於2月26日啟程飛往日本福岡，隨即前往軟銀鷹隊的二軍基地筑後球場練球，為中職日職對抗賽全力備戰。
中職聯隊名單如下
總教練：洪一中（Lamigo）
教 練：黃甘霖（統一）、林振賢（Lamigo）、吳俊良（Lamigo）、劉品辰（Lamigo）、陳該發（富邦）、丘昌榮（中信兄弟）
投手【9人】： 鄭凱文（中信兄弟）、鄭錡鴻（中信兄弟）、賴鴻誠（富邦）、
林羿豪（富邦）、林柏佑（Lamigo）、陳禹勳（Lamigo）、王溢正（Lamigo）、賽格威（Lamigo）、道恩斯（Lamigo）
捕 手【3人】：高志綱（統一）、林泓育（Lamigo）、劉時豪（Lamigo）
內野手【7人】：彭政閔（中信兄弟）、林智平（Lamigo）、陳俊秀（Lamigo）、林承飛（Lamigo）、陳凱倫（富邦）、林威廷（富邦）、陳傑憲（統一）
外野手【6人】：潘武雄（統一）、唐肇廷（統一）、陽耀勳（Lamigo）、王柏融（Lamigo）、周思齊（中信兄弟）、詹子賢（中信兄弟）
(中時電子報)
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