南投國際室內撐竿跳高 韓選手提前移地訓練
南投國際室內撐竿跳高比賽享譽國際，今年將邁入第24屆，3月22日將在草屯商工舉行；重視比賽的韓國隊，今〈9〉日有3位選手先行到草商移地訓練，以提早適應場地，今並由教練許弘恩帶領下，前往拜訪校長黃國軒，肯定校方積極推動拔河及撐竿跳高運動。
今天前往草商移地訓練的3位韓國選手為金明昌(男)，最佳成績5公尺65，是目前韓國全國紀錄保持者；朴泰元(男)最佳成績5公尺10，為韓國大專冠軍，崔伊恩(女)最佳成績4公尺20，是韓國全國青少年女子紀錄保持者；他們今年都將代表韓國隊參加今年室內賽。
草商校長黃國軒表示，該校為籌劃今年賽事及歡迎各國選手到來，除備有最好的環境設備，以讓各國選手完成體育交流，辦好國民外交，並會讓各國選手感受到賓至如歸的國際友誼，歡迎國內各體育愛好者及鄉親前往觀賞。
(中時)
關鍵字：室內撐竿跳高
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。