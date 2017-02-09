南投國際室內撐竿跳高 韓選手提前移地訓練

韓國隊撐竿跳高選手抵草商移地訓練，並前往拜訪草商校長黃國軒〈中〉。（楊樹煌攝）

南投國際室內撐竿跳高比賽享譽國際，今年將邁入第24屆，3月22日將在草屯商工舉行；重視比賽的韓國隊，今〈9〉日有3位選手先行到草商移地訓練，以提早適應場地，今並由教練許弘恩帶領下，前往拜訪校長黃國軒，肯定校方積極推動拔河及撐竿跳高運動。

今天前往草商移地訓練的3位韓國選手為金明昌(男)，最佳成績5公尺65，是目前韓國全國紀錄保持者；朴泰元(男)最佳成績5公尺10，為韓國大專冠軍，崔伊恩(女)最佳成績4公尺20，是韓國全國青少年女子紀錄保持者；他們今年都將代表韓國隊參加今年室內賽。

草商校長黃國軒表示，該校為籌劃今年賽事及歡迎各國選手到來，除備有最好的環境設備，以讓各國選手完成體育交流，辦好國民外交，並會讓各國選手感受到賓至如歸的國際友誼，歡迎國內各體育愛好者及鄉親前往觀賞。

(中時)