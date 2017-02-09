「一塊」愛很大 伊甸零錢捐8年3600萬
「一塊」愛很大！近年社福團體募款受景氣影響而縮水，聚沙成塔的「零錢捐」逆勢成長。伊甸基金會今天公布，8年零錢捐金額總計突破3600萬元，呼籲社會大眾消費時順手用零錢響應愛心，幫助更多弱勢族群翻轉人生。
伊甸基金會與OK超商共同推動愛心零錢捐，今年邁入第8年，所得全數用於伊甸「失能家庭服務計畫」。適逢情人節前夕，伊甸今邀公益大使KID林柏昇現身呼籲「一塊愛很大」，隨手小小的零錢，便能照顧更多失能家庭。
KID年後首次公開出席活動，一改平時搞笑形象，揮灑滿滿愛心，帶領伊甸萬芳啟能中心的服務對象萱萱、瀚瀚體驗做蛋糕裝飾，慶祝情人節。他們畫上簡單圖案，萱萱的媽媽與社工收到蛋糕，直說是最有意義的情人節禮物。
萱萱的媽媽說，罹患唐氏症的萱萱3年前加入伊甸，參與各種活動與課程，學習社會適應、工作陶冶與社區融合；現在萱萱不僅表達能力更好，理解力也進步許多，希望未來能持續成長，讓家人可以無後顧之憂外出工作。
KID說，中、重度智能障礙者理解力雖慢，但只要多點接納、互動，就能感受他們滿滿的活力。伊甸資源發展處長張炎玉表示，伊甸透過零錢捐幫助像萱萱一樣的失能家庭，至今總計超過3600萬元，平均每年均超過500萬元。
她強調，目前社會上仍有許多失能家庭亟需外界伸出援手，為避免「一人殘，全家癱」，伊甸協助身障者訓練自我生活能力、工作技能，進而銜接社會。呼籲民眾消費時順手捐出找零，發揮聚沙成塔力量，幫助更多人翻轉未來。
(中時)
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