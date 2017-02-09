童聲獻唱《呵護》全球兒童受暴議題

「還給他們希望的眼睛，暗夜過去看見黎明！」全球每年有超過10億名兒童受暴，台灣世界展望會3月將展開倡議行動，創作主題曲《呵護》、由兒童合唱團獻聲，為全球受暴兒童發聲，盼喚起社會正視保護兒童的心聲。

根據2016年聯合國兒童基金會資料，全球每年有超過10億名兒童遭受身、心靈不同形式暴力傷害。為保護兒童免於危害，聯合國今年起發起為期4年的倡導行動，與世展會在內6個大型國際兒童關懷機構合作，透過實際服務方案，並針對家庭、社區、國家發起倡導行動，盼終止兒童不再受各種暴力對待。

世展會指出，3月起即將展開系列「終止兒童受暴，你我挺身做到」行動，邀全台民眾重視國內外兒童受暴問題，以實際行動支持受暴兒童權益。

為喚起社會上更多人正視倡導內容，世展會今邀新竹錦屏、花蓮萬榮兒童合唱團獻「聲」，錄製行動主題曲《呵護》，詞曲由天韻合唱團資深作詞人葉薇心、團員溫克強創作，響應行動之餘，希望讓弱勢兒童得到更多支持與安慰。

合唱團員阿榮（化名）表示，身邊曾有同學遭遇霸凌，對他而言《呵護》詞曲充滿對受暴兒童的鼓勵，最喜歡歌詞裡「真愛永不放棄」這一句話；另名團員小宇也說，《呵護》能給人勇氣與力量，挺身幫助受暴或被霸凌的兒童。

葉薇心表示，兒童受暴背後原因複雜、且牽涉範圍廣泛，不容易下筆，但有「呵護上帝創造的生命」靈感，於是完成歌詞。她也希望這首歌不只成為口號，更能真實傳達兒童心聲，感動更多人對受暴孩子實際支持、關懷。

溫克強則透露，以父親關懷孩子的角度譜曲，希望這首歌能讓更多人傳唱，也讓孩子感受勇氣、不再懼怕，「黑夜終會過去，光明即將再來。」

世展會長陳純敬表示，世展會不僅透過倡導行動呼籲大眾關心兒保議題，更整合各項方案，全面預防兒童不受任何暴力對待，呼籲社會大眾捐款響應世展會資助兒童計畫與國內兒童保護服務工作，幫助弱勢兒童遠離暴力威脅。

(中時)