台啤籃球隊總教練閻家驊涉網路簽賭 獲50萬交保

台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊，被檢舉涉及網路簽賭及2015年瓊斯杯簽賭，刑事局昨天約談閻後，移送台北地檢署，承辦檢察官陳映蓁昨晚複訊後，閻否認簽賭，推稱是友人簽賭，但檢警掌握其簽賭資料，認為閻涉嫌重大，諭令閻以50萬元交保。

檢警查出，閻已簽賭多次，不但簽賭國外職籃NBA等賽事，連2015年他擔任瓊斯杯中華隊總教練都下注簽賭中華隊。

本案原是新北地檢署偵辦，去年移轉北檢偵辦。

刑事局之前偵辦1起網路簽賭，卻意外查出案外案，警方發現台灣啤酒籃球隊總教練閻家驊涉及簽賭，他昨日上午低調至刑事局做筆錄後離開，但警方對案情三緘其口，全案目前由台北地檢署指揮偵辦。

閻家驊今天表示，他的朋友在2015年瓊斯盃時有簽賭瓊斯盃，當時他是中華隊領隊，昨天是到刑事局說明事情原委，他並未涉及任何簽賭。

(中時)