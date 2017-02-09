內閣新成員到任 政院18日辦共識營

內閣4名新任部會首長昨天正式交接，行政院長林全今天在行政院院會裁示，18日將舉辦行政團隊共識營，藉此活動進行腦力激盪，凝聚團隊向心力。

行政院上午舉行新任部會首長聯合記者會，新任勞動部長林美珠、衛福部長陳時中、科技部長陳良基與農委會主委林聰賢出席。

林美珠表示，一例一休上路後，部分民眾對於相關措施仍有疑慮，如何因應一例一休的適應問題，是她接任後的主要工作。勞資雙方傾聽與對話非常重要，她接任部長後，願意用最謙卑的心情、最認真的態度傾聽各界聲音，找到最大的平衡點。

林聰賢表示，對於民眾最關心的菜價，面對長久以來產銷結構失衡問題，近期已陸續啟動配套措施，協調各地方政府、地區農會與農民，建構產銷協調平台。此外，為配合開學，農委會將啟動學童營養午餐採購優良在地農特產品，第一階段有6個縣市進行示範，推動產地標章、溯源管理及食農教育。

陳時中說，接任後一定會捍衛醫療尊嚴。在長照政策方面，未來長照制度設計須以人為中心，提高給付與支付效率，對相關機構應給予資源，使其加強照顧服務。針對今天寒流來襲，衛福部已啟動低溫應變計畫，疾管署也準備3700份抗流感病毒藥物，防備物資充裕。

陳良基則表示，科技研究對台灣非常重要，希望持續以科技研究創造台灣的價值，任內將推動三大項目，包括連結學界研發成果與科技業界，組成國際產學聯盟；深耕創新創業；加強培育科學人才，希望今年籌措經費，選派博士畢業生到矽谷。1060209

(中央社)