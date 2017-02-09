北市商圈多 過去一年逾1成民眾沒逛過

台北市目前有士林夜市商圈、通化街商圈、南昌家具街等59處商圈，北市研考會今年1月針對商圈做民調，結果出爐，過去一年有17.7％的民眾沒有去過任何一個商圈，沒去的理由以沒有需求或沒有想到過要去商圈佔了7成。

民調結果指出，45.5％的民眾認為政府有必要對商圈進行輔導，而最應改善的地方為環境衛生及食安，佔了45.2％，其次則是停車空間及交通規劃，佔31.9％。另外，有32％的民眾認為政府對商圈的管理，跟現在比起來應該更嚴格。

本次訪問日期為1月17日至20日，有效樣本有1079 人，分別為男性507人47.0％、女性572人53.0％，862人拒訪；抽樣誤差在95％的信心水準下，約±2.98個百分點。

(中時)